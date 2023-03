Une légende des Pays-Bas fracasse Virgil Van Dijk

Éliminés en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas étaient très attendus lors des premiers matchs de qualification de l’Euro 2024. Sous la houlette de Ronald Koeman, les Néerlandais n’ont pas franchement convaincu. Giflée par l'Équipe de France (4-0), la sélection hollandaise s’est montrée très maladroite face à Gibraltar (3-0). Un homme est au centre des critiques : Virgil Van Dijk. Sur la chaîne Ziggo Sport, Marco Van Basten s’est montré très critique sur le leadership du capitaine des Oranje.

"Il provoque le chaos et cela conduit à des malentendus"

"Il fait du bruit, mais il ne dit rien. Il n’est pas clair. Un bon capitaine pense à voix haute et explique clairement ce qu’il se passe. Lui reste entre les deux. Il provoque le chaos et cela conduit à des malentendus. C’est justement ce que vous, en tant que capitaine, devez empêcher. En termes techniques et tactiques sur le football, il ne l’est pas. Il faut quelqu’un d’autre sur la pelouse. Et cela n’a rien à voir avec sa blessure, cela concerne son leadership" a-t-il expliqué.