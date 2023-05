Une enquête ouverte contre Aguero pour incitation à la violence sur Twitch

Ses propos vont peut-être bientôt se retourner contre lui. Sergio Aguero fait actuellement l'objet d'une incitation à la violence après ses propos sur sa chaîne Twitch contre l'arbitre Yael Falcon Perez. Ce dernier avait accordé un penalty litigieux selon l'ancien joueur de Manchester City, qui avait provoqué sa colère, lors de la rencontre entre son club formateur Independiente et le Racing (1-1).

"Comment peut-il, l'arbitre, quel est son putain de nom... Yael Falcón Pérez, s'était-il emporté. Écoutez-moi, Yael Falcón, ce nom est un désastre." Le joueur, qui a dû prendre sa retraite prématurément au FC Barcelone à cause d'un problème cardiaque, avait avoué vouloir mettre un claque à cet arbitre, avant d'insulter les supporters du Racing. À la suite de cette vidéo, il avait reçu de nombreuses menaces, et la maison de sa mère avait été la cible de graffitis et de feux d'artifice.

Une enquête pour incitation à la violence demandée

C'est donc après c'est événement qu'Eduardo Aparecio, en charge de la sécurité de la province de Buenos Aires, a demandé l'ouverture d'une enquête contre le "Kun" au parquet, dans une lettre que s'est procuré El Grafico. "Il faut en déduire que ses propos à l'égard de l'instance arbitrale, agressifs et disqualifiants, contreviennent manifestement aux préceptes de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sportive, et pourraient être interprétés comme incitant la violence, encore plus lorsqu'il s'agit d'un faiseur d'opinion et d'une référence dans la discipline sportive".