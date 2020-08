Match phare de la 22eme journée de LP1, attendu depuis la reprise au début du mois, le derby de Tunis entre le Club Africain et l'Espérance de Tunis s'est soldé par un match nul et vierge (0-0). Au terme d'une rencontre très pauvre en occasions nettes, les supporters des deux équipes en sont restés sur leur faim. En particulier ceux des Sang et Or, qu'une victoire, après celle obtenue le week-end dernier face au Stade Tunisien (2-1), aurait pu assurer du titre. Ce sacre est reporté à la prochaine journée. Si rien ne semble pouvoir priver l'EST d'une trentième couronne, la lutte s'avère en revanche acharnée dans le bas du tableau : l'US Tataouine a fait la bonne opération en arrachant un point dans le temps additionnel sur le terrain de Monastir, 3eme du classement, et compte désormais trois points d'avance sur la JS Kairouanaise.