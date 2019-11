Un raté incroyable en D8 italienne

Un attaquant de Seconda Categoria, la huitième division italienne, est devenu célèbre, non pas pour un but, mais un raté qui finira à coup sur dans les bêtisiers de l'année. Ce dimanche après-midi, le FC Maratea reçoit le Virtus Latronico. Alors que le score est de 1-1, un attaquant visiteur se crée une occasion de but, grâce à deux grosses erreurs des défenseurs adverses. Il se retrouve face au gardien et bénéficie d'un contre favorable pour l'éliminer. Tout seul devant le but, il se rapproche puis frappe au niveau du point de penalty. Son tir maladroit s'écrase sur la barre transversale, le ballon rebondit devant la ligne de but puis lui revient dessus. Le joueur saute alors pour reprendre le cuir de la tête mais malheureusement pour lui et son équipe, la balle passe au dessus du but.Pris d'un fou rire, le commentateur n'en revient pas. Quant au malheureux attaquant, il s'écroule au sol avant d'être réconforté par l'un de ses coéquipiers. Un match à oublier pour lui et son équipe puisque le Virtus Latronico s'est finalement incliné 6-4.