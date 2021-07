Libre depuis la fin de sa mission à la tête de l'Inter Milan, Antonio Conte est à l’écoute de différentes offres qu’il a pour la suite de sa carrière. Et il y en a une assez alléchante qui lui serait parvenue récemment des Pays-Bas.

Conte préféré à Van Gaal



Le journaliste italien Maurizio Pistocchi a fait savoir que le technicien de 51 ans a été approché par la fédération néerlandaise pour le poste vacant de sélectionneur. Frank de Boer a abandonné ce rôle récemment, suite à l’élimination prématurée des Oranje à l’Euro 2020 (dès les huitièmes de finale). Louis van Gaal émerge comme le grand candidat pour cette responsabilité, mais la KNVB n’est pas pressée de le nommer et a donc sondé Conte.



Le technicien transalpin a déjà dirigé une équipe nationale. Celle de son pays entre 2014 et 2016, guidant notamment la Nazionale jusqu’en quarts de finale de l’Euro en 2016 en France. Le voir à la tête des Bataves serait intéressant, mais Pistocchi a indiqué que l’intéressé préférerait attendre et continuer à coacher des clubs.