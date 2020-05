Un joueur des Orlando Pirates positif au Covid-19

Voilà qui risque de ne pas encourager une reprise du championnat en Afrique du Sud, interrompu en mars dernier pour cause de coronavirus. Alors que les clubs de PSL doivent évoquer la question ce jeudi lors d'une réunion de crise, l'un des plus prestigieux d'entre eux, les Orlando Pirates, annonce que l'un de ses joueurs est positif au Covid-19. Il s'agit du milieu de terrain Ben Motshwari(29 ans), qui a été aussitôt placé en "quatorzaine", à l'isolement.

Urgent Communication - @orlandopirates Player tests positive for COVID-19

