Un club norvégien recrute... Lionel Messi !

L'international argentin a des fans aux quatre coins du globe. En D3 norvégienne, le club de Junkeren a déclaré avoir recruté Lionel Messi.

Si le quintuple Ballon d'Or est toujours à Barcelone, un jeune joueur de 16 ans a décidé de changer de nom auprès de l'état civil local. Une demande folle mais acceptée, pour celui qui s’appelait auparavant Daniel Are Knutsen. "Je voulais changer de nom depuis longtemps et Lionel Messi est ma plus grande idole", a-t-il déclaré tout sourire au média norvégien VD.

Tout juste adolescent, le joueur va d'abord faire ses gammes chez les jeunes, avant de tenter d'intégrer l'équipe première. "Je tiens à dire que je fais du mieux que je peux pour jouer de la même façon que lui. On peut voir quelques similitudes mais mon talent n’est probablement pas aussi grand", a-t-il ajouté. Réponse dans quelques années.