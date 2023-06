Un choc Espagne-Brésil organisé l’an prochain pour lutter contre le racisme

Un match pour lancer un message. Ce mardi, les fédérations espagnole et brésilienne ont officialisé une rencontre entre les deux nations l’an prochain. L’objectif : lutter contre le racisme dans le stade. Ce match fait suite aux insultes racistes contre Vinicius Jr en mai dernier à Valence.

"Les amendes ne suffisent pas"

« Il est important de comprendre que des sanctions plus dures doivent être appliquées par les autorités du football pour les actes de racisme avérés. Les amendes ne suffisent pas. Les clubs, eux aussi, doivent rendre des comptes. La Fédération brésilienne a été la première à adopter des sanctions plus strictes, telles que le retrait de points au classement du Championnat, la fermeture de tribunes ou l'expulsion de stade à vie. On doit mettre sur pied une campagne mondiale pour lutter contre ce fléau qui fait honte à notre sport » a expliqué le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales.