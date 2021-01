Un ancien finaliste de la CAN atteint d'un cancer

C'est une bien triste nouvelle que les supporters de Cardiff City (Championship) ont appris ce lundi soir : le défenseur international ivoirien Souleymane Bamba (35 ans) souffre d’un cancer du système lymphatique. Le finaliste de la CAN 2012 a commencé une chimiothérapie. « Sol a commencé son combat dans un état d'esprit positif et continuera à faire partie intégrante de la famille des Bluebirds, a écrit le club gallois sur Twitter. Sol continuera à soutenir ses coéquipiers lors des matchs et à l'Académie avec nos équipes de jeunes, avec lesquels il poursuivra sa formation d'entraîneur. »

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.

With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.

➡️ https://t.co/xvwoA7oVxq

We are all with you, Sol. 💙 pic.twitter.com/O2KSn4nAoh

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021