Un amical Gambie-Guinée en octobre

Bien parti dans les éliminatoires de la CAN 2021, la Gambie peaufine sa préparation pour sa double confrontation face au Gabon, pour le compte des 3eme et 4eme journées. Le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, a publié lundi une liste de 40 joueurs pour les matchs amicaux d’octobre prochain, indique le site internet de la Fédération gambienne de football (GFF). Parmi les joueurs sélectionnés figure notamment le duo de Bologne, composé de Musa Jawara et Musa Barrow, auteur de prestations remarquées en Serie A cet été.

Un stage est programmé en Algarve du 5 au 14 octobre, ponctué par un match amical contre la Guinée, le 13. Un second match, avec un adversaire à déterminer, pourrait venir enrichir cet agenda. Versée dans le même groupe que le Gabon, la RD Congo et l’Angola, qu’elle avait battue (1-3) lors de la première journée, la Gambie affrontera un Syli national qui caracole aussi en tête de son groupe de qualification avec 4 points, dans une poule composée du Mali, de la Namibie et du Tchad, son adversaire des deux matchs du mois de novembre.