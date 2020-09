Un amical Bénin-Gabon le 11 octobre

Après des mois d'arrêts de toutes activités sportives dans pratiquement tous les pays africains en raison de la persistance de la pandémie à coronavirus, a sonné l'heure de la reprise progressive. Ce sera bien évidemment à la faveur des matchs amicaux internationaux lors de la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Nombre de pays africains affûtent leurs armes afin d'être efficaces en novembre lors de la double confrontation comptant pour les 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN. Les Écureuils du Bénin ne seront pas du reste, et se mesureront en match amical aux Panthères du Gabon, le 11 octobre prochain à Lisbonne (Portugal).

Cette rencontre offrira l'occasion au sélectionneur national, Michel Dussuyer, de revoir le moral de sa troupe avant la double explication du mois de novembre contre les Crocodiles du Lesotho. Pour ces éliminatoires de la CAN, le Bénin partage le groupe L avec le Nigeria, la Sierra Leone et bien évidemment du Lesotho. Après deux journées, les récents quart-finalistes de la CAN 2019 totalisent 3 points, derrière le Nigeria et poursuivent l'objectif d'une qualification pour la prochaine édition de l'épreuve, reprogrammée début 2022 au Cameroun. Quant au Gabon, les hommes de Patrice Neveu prépareront leur double confrontation face à la Gambie, après avoir pris 4 points en deux journées, face à la RDC et à l'Angola.