Un All-star game grâce à Ronaldinho et Roberto Carlos ?

Les champions du monde avec l'équipe nationale du Brésil à Corée-Japon 2002, ont annoncé la liste des stars qui participeront ce samedi 18 juin à un match d'exhibition appelé : The Beautiful Game par R10 & RC3. Les vainqueurs de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et le FC Barcelone, ont organisé le match au DRV PNK Stadium, domicile de l'équipe MLS Inter Miami.

Un match prestigieux

Selon la liste annoncée, le match réunira des joueurs actifs, des joueurs retraités et quelques célébrités. Parmi les joueurs actifs, on retrouvera le nouveau champion du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions, le Brésilien Vinicius Jr, le Colombien Radamel Falcao et l'Argentin Paulo Dybala. Le Chilien Arturo Vidal et le Français Paul Pogba joueront également.

Parmi les anciens joueurs, le défenseur Rafael Marquez, qui était le coéquipier de Ronaldinho à Barcelone, se distingue. Le défenseur mexicain Ricardo Osorio, ainsi que le gardien de but colombien René Higuita et son compatriote Carlos Pibe Valderrama sont également convoqués. Cafu, Hristo Stoichkov, Rivaldo et Patrick Kluivert participeront également à ce match d'exhibition.