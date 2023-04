UEFA : Sans surprise, Aleksander Céferin réélu pour un troisième mandat

La victoire n'a rien d'une surprise étant donné qu'elle était déjà joué d'avance. Mais elle a été confirmé ce mercredi 5 avril. Ainsi, Aleksander Céferin a été réélu président de l'UEFA et il va débuter un troisième mandat de suite. L'instance du football européen tient son congrès du côté de Lisbonne au Portugal et Céferin a été réélu par acclamation à la tête de l'instance européenne pour les quatre prochaines années. Le Slovène est en poste à la tête de l'UEFA depuis 2016. Comme l'indique RMC Sport, Gianni Infantino, président de la FIFA, était présent pour assister à cette réélection.

Céferin va poursuivre sa mission

Après avoir notamment dû affronter le COVID, la Super League, le format de la Ligue des Champions ou encore les incidents de la finale de C1 à Paris, le président de l'UEFA est mis en avant pour son travail et son combat sans faille face aux promoteurs de la Super League. Une Super League qu'il n'a pas hésité à détruire plus tôt ce mercredi, parlant de ce projet funeste pour le football et s'en prenant aux dirigeants du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus de Turin, qui continuent de défendre le projet. Avec cette réélection, aucun doute sur le fait que Céferin fera tout pour enterrer définitivement cette Super League.