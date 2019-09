Turquie: Pas de prison ferme pour Arda Turan

Passé par l’Atlético Madrid et le FC Barcelone et actuellement en prêt à Istanbul Basaksehir, l’international turc Arda Turan a connu ses heures de gloire en Espagne. Depuis octobre 2018, il est mêlé à une affaire d'agression sur un chanteur turc. Il avait d'ailleurs cassé le nez de son vis-à-vis lors de cette bagarre.

La justice turque a rendu son verdict et Arda Turan s’en sort plutôt bien en écopant "seulement" de deux ans et huit mois de prison avec sursis pour blessures corporelles et possession illégale d’arme à feu. Des informations rapportées par l’agence de presse Anadolu. Le joueur de 32 ans n’ira donc pas en prison à moins d’une récidivedans les cinq prochaines années. Son club d’Istanbul a déclaré lui avoir infligé une amende de 2,5 millions de livres turques (environ 400 000 euros).