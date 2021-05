Tunisie : Un joueur de Ligue 2 dans une première liste

Mondher Kebaier y va petit à petit. Le sélectionneur de la Tunisie a communiqué lundi une première liste restreinte de joueurs en vue des matchs amicaux du mois de juin face à la RD Congo le 5 juin, l’Algérie le 11 juin et le Mali le 15 juin. Y figurent les défenseurs centraux Montassar Talbi et Yassine Meriah (Caykur Rizespor), les latéraux gauche Oussama Haddadi (Kasimpasa) et Ali Abdi (Paris FC), le milieu de terrain Aïssa Laïdouni (Ferencvaros), appelé pour la première fois en mars et récemment élu joueur de l’année en Hongrie, et la star offensive Youssef Msakni (Al-Arabi). Ces joueurs s'entraîneront une fois par jour à compter de mardi, avant d’être rejoints par leurs coéquipiers à partir du 2 juin. La liste complète des Aigles de Carthage pour ces amicaux de juin sera communiquée vendredi.