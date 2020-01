Tunisie : Tarek Dhiab retrouve le poste de ministre des Sports

L'histoire se répète pour Tarek Dhiab. L'ancien footballeur a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports par le nouveau Premier ministre tunisien, Habib Jemli. Le Ballon d'Or africain 1977 retrouve ainsi un poste qu'il avait déjà occupé entre décembre 2011 et janvier 2014. Ce retour aux affaires sera suivi avec curiosité, dans la mesure où les dossiers chauds ne manquent pas et où le précédent mandat de l'ancien milieu offensif de 65 ans avait été marqué par des tensions avec le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadi El Jarii.