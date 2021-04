Tunisie : L’Espérance file vers le titre, l’Etoile solide dauphin

Disputés ce dimanche, les matchs en retard de la 19e journée de Ligue 1 tunisienne ont permis de clarifier un peu plus les choses dans le haut du tableau. Sur sa pelouse de Radès, l'Espérance de Tunis s'est encore rapprochée du titre en disposant de la Jeunesse sportive Kairouanaise (3-1), grâce à un doublé d'Anice Badri (62e, 88e) et une réalisation du Ghanéen Abdul Khalid Basit (63e, photo). Sans toujours se montrer convaincants dans le jeu, les hommes de Mouine Chaabani totalisent désormais 55 points en 21 matchs, ce qui leur laisse neuf longueurs d'avance sur l'Etoile sportive du Sahel. En déplacement au stade Taieb Mehiri, les étoilés ont souffert pour battre une équipe B du CS Sfaxien (1-2). Alors qu'ils avaient fait le break par Hamza Lahmar (35e, sp) et Aymen Sfaxi (54e), les visiteurs se sont fait peur en voyant Ousmane Camara réduire le score (67e). Sans conséquence au final.