Tunisie : Le championnat ne reprendra pas ce week-end

C'est (encore) partie remise pour le lancement de la nouvelle saison en Tunisie. Le championnat de LP1 ne reprendra pas ce week-end comme prévu, a annoncé vendredi un communiqué du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle. Officiellement, la situation sanitaire est à l'origine de cette décision, et de nouvelles instructions concernant le retour des activités sportives seront communiquées dimanche. Officieusement, le litige autour de la présence du CS Chebba dans l'élite parasite et paralyse le retour aux terrains. Cette semaine, le ministre des Sports Kamel Deguiche avait jugé la décision fédérale d'exclure cette équipe totalement irrégulière, tout en avouant son incapacité à faire pression sur la FTF.