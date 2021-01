Tunisie : Le championnat interrompu par le confinement

La décision était attendue, elle est tombée ce jeudi. Le ministère tunisien de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle a annoncé dans un communiqué la suspension de toutes les activités sportives pour la période du 14 au 24 janvier 2021. Les deux prochaines journées de LP1 sont donc reportées. Une suite logique de la mesure prise plus tôt dans la semaine par le ministère de la Santé. Ce dernier avait décidé mardi d’imposer un confinement général de quatre jours à partir de jeudi pour limiter la propagation du Covid-19. La pandémie atteint des records dans le pays, le plaçant dans une situation « très dangereuse ». La Tunisie, qui n’avait enregistré qu’une cinquantaine de décès lors de la première vague, a recensé 5.343 morts et 164.936 cas au 13 janvier.