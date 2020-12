Tunisie : La JS Kairouanaise complète la Ligue 1

Les barrages du championnat de Tunisie ont livré leur verdict. C'est la Jeunesse Sportive Kairouanaise qui a terminé à la première place de ce tournoi quadrangulaire. Les Vert et Blanc ont devancé le CS Hammam-Lif, l'EGS Gafsa et l'EO Sidi Bouzid et doivent remplacer dans l'élite le CS Chebba, rétrogradé pour raison administrative et toujours en litige avec les instances. La formation promue disputera son match en retard de la première journée en recevant le Club Africain, ce mercredi après-midi.