Tunisie : Clubs et supporters mis en garde avant la reprise

Alors que la reprise du championnat est prévue pour ce week-end, la Fédération tunisienne de football met en garde les clubs et les supporters au sujet du huis clos. Ce dernier devra être strictement respecté sous peine de sanctions. Dimanche, la rencontre amicale disputée à Hammam-Sousse entre l'Etoile du Sahel et le Club Africain n'avait pu aller à son terme en raison des agissements de supporters étoilistes. Présents dans l'enceinte malgré les recommandations, certains de ces fans auraient tenté de s'en prendre à leur ancien joueur Ghazi Abderrazak, désormais porteur des couleurs clubistes.

35 personnes par club, pas une de plus

Dans un communiqué publié mardi, la FTF rappelle que tous les matchs restant à jouer pour le compte de la saison 2019-2020 auront lieu sans la présence du public, persistance du coronavirus oblige : 35 personnes uniquement par club, joueurs et membres du staff compris, seront autorisées au cours de chaque match. En cas de dépassement de ce nombre, le coup d'envoi de la rencontre sera décalé de dix minutes, prévient. Au delà de cette période, et en cas de non-respect de la règle des 35 personnes, la rencontre sera annulée et l'équipe fautive la perdra sur le score de deux buts à zéro. Cette directive sera également appliquée en cours de jeu. Les clubs et leurs supporters ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus.