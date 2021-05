Tunisie : Cinquième titre consécutif pour l’Espérance

Et de cinq pour l'Espérance sportive de Tunis ! Le club sang et or a été sacré champion de Tunisie pour la cinquième année consécutive ce samedi, à la faveur de sa victoire au Bardo sur le Stade Tunisien (0-1). Le but du titre a été inscrit peu avant l'heure de jeu par le défenseur algérien Abdelkader Bedrane (56e). Les hommes de Mouine Chaabani pouvaient d'autant plus jubiler au coup de sifflet final, que celui-ci fut précédé de très chaudes alertes sur leur but, les anciens Moez Ben Cherifia et Mohamed Ali Yaakoubi s'interposant in extremis.



🥇❤️💛 CHAMPIONS ! 🏆3⃣1⃣⭐️⭐️⭐️

👏💪 Congratulations / مبروك / Félicitations pic.twitter.com/V1r7izWHHh

— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 1, 2021

Avec ce 31e sacre, la domination de Taraji sur le football tunisien est plus écrasante que jamais. Le record historique de sept titres de rang, glanés entre 1998 et 2004, ne paraît plus aujourd'hui hors de portée. Les Espérantistes et leur staff vont désormais pouvoir reporter toutes leurs énergies sur le grand derby, mercredi sur la pelouse du Club Africain, puis sur les quarts de finale de la Ligue des Champions, qui les mettront aux prises avec les Algériens du CR Belouizdad, dans deux semaines.