La Tunisie mise sur la génération 2004. Selim Benachour (40 ans) et Ali Boumnijel (55 ans) ont été nommés dans le nouveau staff de l'équipe nationale. Tous deux lauréats de la CAN remportée cette année-là par les Aigles de Carthage, les ex-joueurs intègrent l'encadrement technique du nouveau sélectionneur Jalel Kadri. L'ancien milieu offensif et l'ancien gardien occuperont tous deux les fonctions d'adjoint. Aymen Jedidi, actif jusqu'alors au RC Lens, Hichem Ghezaya et Mohamed Toumi sont les nouveaux préparateurs physiques, tandis que Chedly Mabrouki est le nouvel entraîneur des gardiens. Ce nouveau staff fera ses grands débuts à l'occasion de la double confrontation face au Mali, le mois prochain dans le cadre des barrages du Mondial 2022.