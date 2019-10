Trophée Kopa: Et les 10 candidats à la succession de Mbappé sont...

Kylian Mbappé, lauréat l’an dernier du tout premier Trophée Kopa, ne fera pas le doublé. L’attaquant français ne figure pas dans la liste des dix joueurs nommés pour cette édition 2019, dévoilée lundi soir par le magazine France Football et la chaîne L’Equipe. Non pas parce qu’il ne le mérite pas, mais parce que le buteur du PSG fêtera ses 21 ans le 20 décembre prochain et sera donc trop "vieux" pour y prétendre...

Parmi les finalistes, Matthijs de Ligt fait figure de favori. Le défenseur néerlandais, demi-finaliste de la Ligue des champions avec l’Ajax Amsterdam et transféré durant l’intersaison à la Juventus Turin, affiche une maturité étonnante pour son âge (20 ans). Il sera notamment en concurrence avec Joao Félix et Jadon Sancho. A noter la présence du milieu de terrain tricolore Mattéo Guendouzi, qui s’est imposé à Arsenal.

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa

Joao Félix (Benfica Lisbonne - Atlético Madrid / Portugal)

Jadon Sancho (Dortmund / Angleterre)

Moise Kean (Juventus Turin - Everton / Italie)

Samuel Chukwueze (Villarreal / Nigeria)

Kang-in Lee (Valence / Corée du Sud)

Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam - Juventus Turin / Pays-Bas)

Vinicius Jr (Real Madrid / Brésil)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen / Allemagne)

Mattéo Guendouzi (Arsenal / France)

Andriy Lunin (Real Madrid - Valladolid / Ukraine)