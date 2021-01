Trophée des Champions : l'OM sans Amavi contre le PSG

Un groupe complexe

"Je veux aussi gagner le Trophée des Champions car c’est important de ramener un titre ici". Depuis quelques semaines, André Villas-Boas affirmait déjà son envie de remporter ce match. Fixé au 13 janvier, à Lens et plus précisément au stade Bollaert-Delelis, ce match oppose le champion de France, ici le PSG, au vainqueur de la Coupe de France, l'OM. Si les Parisiens peuvent compter sur le retour probable de Neymar , les Marseillais doivent faire face à certaines absences. Dont celle de Jordan Amavi. Le défenseur souffre toujours de son "souci musculaire" et d'après André Villas-Boas, il ne devrait faire son retour que face à Nîmes, le 17 janvier : "Rien de sûr donc, pour l'instant. Autre absence, celle de Luis Henrique, déjà absent contre Dijon après avoir été testé positif à la Covid-19.Le groupe de l'OM pour ce match reste tout de même difficile à identifier. Touché au dos face à Dijon lors de la 19eme journée de Ligue 1, certains doutes pesaient sur Boubacar Kamara. Le défenseur a tout de même été sélectionné dans le groupe par l'entraîneur portugais. Ce dernier a même affirmé que le numéro quatre de l'OM jouera. Quant à Kevin Strootman, régulièrement sur le banc en ce moment, sa présence dans le groupe est incertaine. En effet, le club phocéen est en train de conclure un prêt jusqu'à la fin de la saison avec le club italien de Genoa, ce qui complique un peu les choses : "Des échanges sont encore en cours entre l'OM et Genoa. Si on a pas de nouvelles d'ici ce soir, il sera dans le groupe" a affirmé le Portugais en conférence de presse ce lundi. Face à un PSG moins clinquant que les saisons passées, l'Olympique de Marseille a toutes ses chances de remporter le match. Néanmoins, Pochettino et le PSG n'ont pas l'intention de se laisser faire et vont tout faire pour décrocher un dixième titre de Trophée des Champions.