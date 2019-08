Trophée des champions: Les 4 buteurs de la finale de Cdf manquent à l'appel

C'est l'une des particularités de ce Trophée des champions, qui va opposer ce samedi, à Shenzhen (13h30, h.f.), le PSG au Stade Rennais : aucun des 4 buteurs de la dernière finale de Coupe de France, remportée par les joueurs de Julien Stéphan face aux Parisiens (2-2, 6 t.a.b. à 5) le 27 avril dernier, au Stade de France, ne sera présent en Chine pour ces retrouvailles entre les 2 clubs.

En effet, alors que côté parisien, Neymar Jr est, lui suspendu et que son coéquipier en défense, Presnel Kimpembe, buteur contre son camp pour Rennes, a dû déclarer forfait parce qu'encore en phase de reprise, le héros du club breton, Mexer, a quitté les Rouge et Noir pour Bordeaux lors de cette intersaison. Tout comme Dani Alves, la second buteur parisien, qui a retrouvé le club de son enfance à Sao Paulo.