Trois anciens responsables de la CONMEBOL suspendus à vie par la FIFA

L'affaire du FIFAgate a connu mardi une nouvelle avancée. Trois anciens responsables de la confédération sud-américaine de football, la Conmebol, ont été suspendus à vie de toute activité liée au football. Ces derniers ne sont autres que les Argentins Eduardo Deluca et José Luis Meiszner, tous deux anciens secrétaires généraux de l'instance sud-américaine, ainsi que Manuel Burga, ex-président de la Fédération péruvienne de football. En plus de cette suspension, chacun a également écopé d'une amende d'un million de francs suisses (912 000 euros) comme le rapporte la FIFA dans un communiqué. L'instance mondiale du football ajoute que les trois hommes ont obtenu de l'argent en échange « de contrats cédés à des sociétés pour les droits médias et marketing de compétitions de la Conmebol et de la Confédération d'Amérique du Nord et centrale (Concacaf), entre 2004 et 2015. » Cette nouvelle sanction s'ajoute à celles déjà attribués ces derniers mois à Eugenio Figueredo, ancien président de la Fédération uruguayenne, Enrique Sanz, ancien secrétaire général de la Concacaf ou encore Juan Angel Napout, ex-président de la Fédération paraguayenne, tous exclus à vie de toute activité liée au football.