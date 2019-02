Trémoulinas annonce la fin de sa carrière

Benoît Tremoulinas (33 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur ce jeudi, comme le rapporte le quotidien Sud Ouest. C'est au-travers d'un communiqué, que l'ancien international tricolore a annoncé la nouvelle.

"J'ai tout donné, tout tenté. Mais après trois interventions chirurgicales sur mon genou en 2 ans et demi, mon état physique ne me permet plus de poursuivre ma carrière de footballeur." L'arrière gauche n'avait en effet plus disputé un match officiel depuis le 5 mai 2016 en raison d'une rupture du ménisque externe au genou gauche.

Passé un an par le Dynamo Kiev (2013-2014), six mois à Saint-Étienne (2014) mais également trois ans au FC Séville (2014-2017) avec qui il a remporté la Ligue Europa à deux reprises (2015 et 2016), Benoît Tremoulinas n'oublie pas de remercier Bordeaux, son club formateur, avec qui il a disputé 220 matches.

"Je tenais à remercier mes premiers éducateurs du Football Club des Girondins de Bordeaux: Emmanuel Courtot, Fabrice Duluc. Ils m'ont fait prendre beaucoup de plaisir dès le plus jeune âge et m'ont appris les vraies valeurs du football, l'humilité, le respect, l'abnégation."

Quant à savoir ce qu'il va faire, désormais qu'il n'est plus joueur professionnel, le mystère entier.