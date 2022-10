Aux grands maux, les grands remèdes ! Eliminé ce samedi en préliminaire de la Ligue des Champions africaine, son objectif numéro un de la saison, le TP Mazembe n'a plus ni entraîneur ni comité directeur. La décision, radicale, est tombée en début de soirée.



« Ce samedi 15 octobre 2022, le président Moïse Katumbi et l’entraîneur, monsieur Franck Dumas, se sont séparés à l’amiable, lit-on dans un bref message partagé sur les réseaux sociaux du club congolais. Le président a remercié l’entraîneur pour le travail accompli et lui a souhaité un bon parcours. Monsieur Franck Dumas a, quant à lui, exprimé ses souhaits de plein succès au TP Mazembe et à ses supporters. Le Président Moïse Katumbi a pris la décision de suspendre avec effet immédiat le Comité à l’exception du secrétaire de l’équipe, Monsieur Hilaire Kabila, qui reste en fonction. »



Reversés en Coupe de la Confédération, les Corbeaux voleront vers ces objectifs révisés à la baisse sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Nommé en août 2021 pour deux ans, Franck Dumas va lui quitter Lubumbashi sur un échec cuisant.