Torres a disputé le dernier match de sa carrière

A 35 ans, Fernando Torres met un terme à sa carrière de footballeur, comme il l’avait annoncé il y a deux mois.

L’attaquant espagnol a disputé un dernier match avec le Sagan Tosu, vendredi au Japon, qui s’est soldé sur une lourde défaite 6-1 contre le Vissel Kobe de son ami Andres Iniesta, qui a marqué sur penalty.

En 18 ans de carrière, le joueur de l’Atlético, de Liverpool et de Chelsea a marqué 262 buts en 766 matches officiels, remportant une Ligue des champions et une Ligue Europa. En sélection, "El Nino", auteur de 38 buts en 110 rencontres, a été champion du monde et double champion d’Europe.