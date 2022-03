Togo : Un ancien de Ligue 1 et ses joueurs tous virés avant la fin de la saison !

Incroyable ! A Gbohloe-Su des Lacs, club de première division du Togo, le staff technique et les joueurs viennent d’être libérés avant même le terme de la saison 2021-2022. Dans un courrier adressé à ses entraîneurs et à ses joueurs, les secrétaire général du club met fin à sa saison avant son dénouement. « Le Bureau exécutif a pris la décision de mettre fin à la collaboration entre les deux parties et les joueurs avec effet immédiat de suspension de salaire », lit-on dans la note. Il faut dire que Gbohloe-Su n’a pu se qualifier pour les play-offs du championnat après la phase régulière, finissant 6e sur 8 de sa zone de compétition.

Un club entier au chômage

Dans les faits, les Requins, entraînés depuis avril 2021 par l’ancien Lillois et Niçois Adekanmi Olufade, ne rejoueront pas de compétition avant la prochaine saison, dont la date de démarrage n’est pas encore connue. Mais avec ce courrier, Gbohloe-Su signe également forfait en vue d’une potentielle Coupe nationale que la Fédération entend organiser. Ainsi, les joueurs du club se retrouvent au chômage sans rémunération et sans savoir s’ils pourront rejouer ou non avec le club. Ce n’est pas la première fois que Gbohloe-Su se fait remarquer avec pareille décision. En mai 2020 déjà, le club avait décidé de se séparer de son staff et ses joueurs, prétextant la pandémie de Covid-19.