Le sélectionneur du Togo, Claude Le Roy, a communiqué la liste des 25 joueurs convoqués pour le stage du mois d'octobre. Les Eperviers seront rassemblés en Tunisie, et y disputeront au moins un match amical, a priori contre le Soudan. Comme Football365 Afrique l'avait révélé, le sélectionneur souhaitait convoquer le jeune défenseur des Girondins de Bordeaux. C'est chose faite. L'ancien international U18 français fait partie des cinq petits nouveaux de cette liste mêlant cadres expérimentés (dont Mathieu Dossevi, sans club) et joueurs locaux composant pour partie l'ossature de l'équipe A', qualifiée pour la prochaine édition du CHAN.



Les 25 Eperviers :



Gardiens de but : Moubarak Aigba (AS OTR), Dove Abotchi (JDR Stars, Afrique du Sud), Malcolm Barcola (Lyon, France).



Défenseurs : Djene Dakonam (Getafe, Espagne), Kangni Amah Tchoutchoui (Gbohloe-Su), Loic Bessile (Bordeaux, France), Steve Lawson (Livingstone, Ecosse), Klusseh Agbozo (Dyto), Simon Gbegnon (Dinamo Tblissi, Géorgie), Mawouna Amevor (FC Eindhoven, Pays-Bas).



Milieux de terrain : Franco Atchou (Fremad Amager, Danemark), Mathieu Dossevi (sans club), Floyd Ayité (Gençlerbirligi, Turquie), Marouf Tchakei (ASKO), Serge Seko (CS Chebba, Tunisie), Hubert Donou (CS Sfaxien, Tunisie), Youssoufou Atté (WAFA, Ghana), Ihlas Bebou (Hoffenheim, Allemagne).



Attaquants : Peniel Mlapa (Ittihad Kalba, Emirats arabes unis), Gilles Sunu (Châteauroux, France), David Henen (Charleroi, Belgique), Josué Doké (WAFA, Ghana), Kodjo Fo Doh Laba (Al Ain, Emirats arabes unis), Etienne Amenyido (Osnabruck, Allemagne), Kevin Denkey (Nîmes, France).