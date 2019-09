Tite a pensé à sortir Neymar

Trois mois après sa blessure contractée contre le Qatar, Neymar a retrouvé le chemin des terrains vendredi soir. Malgré le nul en amical contre la Colombie (2-2), le Brésilien a disputé tout le match, s'est mué en passeur sur corner et en buteur à bout portant. De quoi recevoir les éloges de son sélectionneur, particulièrement attentif à sa prestation.

"J'en discutais avec mon staff pendant la deuxième période. Je me disais: 'Je vais le remplacer', pour le préserver physiquement, a reconnu Tite devant la presse après la rencontre. Et puis j'ai vu que ses réactions physiques continuaient d'être bonnes. Il était fort, intense, coordonné. Le fait est qu'il progresse. A l'approche de la fin du match, il en faisait de plus en plus."

Et le technicien de 58 ans d'en remettre une couche. "C'était au-dessus de toutes mes attentes", a-t-il affirmé alors que le Parisien est un temps resté au sol en seconde période, après un duel avec un adversaire. Un épiphénomène cette fois-ci.