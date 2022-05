Tissoudali gagne le Soulier d’ébène

Tarik Tissoudali a remporté le 32e Soulier d'ébène, jeudi soir dans le cadre d'une cérémonie virtuelle. L’attaquant international marocain de la Gantoise, vainqueur de la Coupe de Belgique, succède au Nigérian Paul Onuachu au palmarès de cette distinction destinée à récompenser le meilleur footballeur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique. Auteur de 27 buts et 9 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans est pour beaucoup dans la belle saison réussie par les Buffalos, vainqueur, outre de la Coupe, des « Europe play-offs » du championnat de Belgique.



𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍!👞

Proficiat Tarik met de Ebbenhouten Schoen 2022! Een meer dan verdiende winnaar! https://t.co/2zuSFosO8O pic.twitter.com/LV0o2yEHiI

— KAA Gent (@KAAGent) May 19, 2022

Un talent très convoité

Tenant du titre, l'attaquant nigérian de Genk, Paul Onuachu, termine à la deuxième place devant l'attaquant néerlando-nigérian d'Anderlecht Joshua Zirkzee. Suivent ensuite l'attaquant gallois du Cercle de Bruges Rabbi Matondo et le défenseur camerounais Michael Ngadeu, équipier du lauréat à La Gantoise. Deuxième Marocain à être ainsi distingué depuis Mbark Boussoufa (vainqueur en 2006, 2009 et 2010), Tarik Tissoudali portera-t-il les mêmes couleurs la saison prochaine ? A un an du terme de son contrat, les spéculations vont bon train. « J'ai encore un an de contrat, on part de ce principe », avait répondu l'intéressé la semaine passée, sans dissiper tous les doutes.