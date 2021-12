Tirage au sort en vue pour l’Algérie et l’Egypte ? / Coupe Arabe (1er tour)

Déjà assurées d'une place en quarts de finale de la Coupe Arabe, l'Algérie et l'Egypte s'affrontent ce mardi (20h) pour la troisième journée du groupe D. En cas de match nul, l'improbable pourrait se produire. En effet, selon les sept critères prévus pour départager les deux équipes, l'égalité est pour l'instant parfaite entre les deux équipes. Si c'était encore le cas à l'issue de la rencontre de ce mardi, un tirage au sort serait effectué.

Voici le récapitulatif des différents critères :



1. Le plus grand nombre de points obtenus après tous les matchs de groupe (Algérie 6, Egypte 6)



2. La meilleure différence de buts après tous les matchs de groupe (Algérie +6, Egypte +6)



3. Le plus grand nombre de buts marqués après tous les matchs de groupe (Algérie 6, Egypte 6)



4. Le plus grand nombre de points obtenus après tous les matchs de groupe par les équipes concernées (En cas de résultat nul Algérie 1, Egypte 1)



5. La meilleure différence de buts comptabilisée après tous les matchs de groupe par les équipes concernées (En cas de résultat nul Algérie 0, Egypte 0)



6. Le plus grand nombre de buts marqués après tous les matches de groupe par les équipes concernées (Egalité entre l'Algérie et l'Egypte)



7. Classement fair-play : le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base des cartons jaunes et rouges reçus lors des matches de groupe (-1 pt pour chaque carton jaune, -3 pts pour chaque deuxième carton jaune suivi d'un carton rouge indirect, -4 pts pour chaque carton rouge direct, - 5 points pour chaque carton jaune suivi d'un carton rouge direct).



Algérie : Carton rouge après un deuxième jaune face au Liban (soit -3 pts).



Egypte : 2 cartons jaune face au Liban / 1 carton jaune face au Soudan (soit -3 pts).



8. Tirage au sort.