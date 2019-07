The Best: Une liste de 10 entraîneurs dévoilée

La Fifa a dévoilé les 10 nommés pour la distinction "The Best - Entraîneur de la Fifa 2019", mercredi.

Djamel Belmadi, Didier Deschamps, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Fernando Santos, Erik ten Hag et Tite ont été sélectionnés par un panel d’experts de l’instance internationale.

Le vote des internautes comptera à 50% dans le classement final, alors que journalistes, sélectionneurs et capitaines nationaux sont également consultés. La cérémonie des "The Best Fifa Football Awards" est programmée le 23 septembre du côté de Milan.