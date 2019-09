Si Lionel Messi est bien arrivé à Milan pour assister à la cérémonie des FIFA The Best Football Awards 2019, lundi soir à La Scala, Cristiano Ronaldo ne sera pas présent. Selon la Sky, l’attaquant portugais de la Juventus Turin, pourtant finaliste pour le titre de meilleur joueur avec Virgil van Dijk et "La Pulga", a décidé de zapper cette soirée pour récupérer d’une petite douleur aux adducteurs.