The Best: Pas de prix Puskas pour Messi

Nommé pour la septième fois pour le prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l’année, Lionel Messi a de nouveau été devancé lundi, lors de la soirée FIFA The Best Football Awards à Milan.

C’est le Hongrois Daniel Zsori (Debrecen) qui a été consacré, pour son retourné contre Ferencvaros. Le Colombien Juan Fernando Quintero (River Plate), passé par Rennes, faisait partie des trois finalistes avec Messi, qui était lui nommé pour son but inscrit contre le Betis la saison dernière.