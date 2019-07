The Best: Mbappé parmi les 10 nommés

La Fifa a dévoilé mercredi la liste des dix joueurs nommés pour le trophée The Best. Et Kylian Mbappé est le seul Français à en faire partie.

L’attaquant du PSG sera en concurrence avec Mohamed Salah (Liverpool, Egypte), Matthijs de Ligt (Ajax-Juventus, Pays-Bas), Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas), Frenkie de Jong (Ajax-FC Barcelone, Pays-Bas), Lionel Messi (FC Barcelone, Argentine), Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal), Harry Kane (Tottenham, Angleterre), Sadio Mané (Liverpool, Sénégal) et Eden Hazard (Chelsea-Real Madrid, Belgique).

Le vainqueur, qui succèdera au palmarès à Luka Modric, sera connu le 23 septembre prochain, à Milan.