The Best: Mbappé dans le onze de l’année

La FIFA a dévoilé lundi soir à Milan le onze de l’année, à l'occasion de la cérémonie The Best. Et comme en 2018, Kylian Mbappé en fait partie. L’attaquant du PSG est le seul représentant français dans cette équipe type, également composée d’Alisson Becker, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Marcelo, Luka Modric, Frenkie de Jong, Eden Hazard, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

@FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019!



Congratulations to all! Well deserved!



Read more here https://t.co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic.twitter.com/TZ4RDvcBPr