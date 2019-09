Jürgen Klopp a été élu meilleur entraîneur FIFA de l’année, lundi soir à Milan, lors de la cérémonie The Best. Le manager de Liverpool, qui a remporté la Ligue des champions avec les Reds, a été préféré à Pep Guardiola (Manchester City) et Mauricio Pochettino (Tottenham). Le technicien allemand succède au palmarès à Didier Deschamps.