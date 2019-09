The Best: Deschamps et Lloris ont voté pour Mbappé

Comme beaucoup de leurs homologues, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont tenu compte de la préférence nationale au moment de voter pour le trophée The Best.

Le sélectionneur des Bleus a ainsi apporté son soutien à Kylian Mbappé, qui devance dans son vote Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Même podium, mais dans le désordre pour le capitaine tricolore: Messi-Ronaldo-Mbappé.

En revanche, le journaliste français amené à voter, Jérôme Cazadieu (L'Equipe), a préféré un podium plus défensif avec, derrière Messi, les Néerlandais Virgil Van Dijk et Matthijs de Ligt.