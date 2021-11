Comme chaque année, et à l’image de ce que fait France Football avec son trophée de Ballon d’Or, la FIFA va décerner le titre du meilleur joueur de l’année. Une récompense intitulée « The Best ». La différence par rapport aux précédentes éditions c’est qu’il faudra attendre la nouvelle année civile pour connaitre le lauréat de cette distinction. La cérémonie n’étant programmée que le 17 janvier prochain, et elle se fera uniquement en visio.

Qui succédera à Lewandowski ?



Tous les principaux candidats au Ballon d’Or seront probablement concernés par « The Best ». Ce ne sont en revanche pas uniquement les journalistes qui vont voter mais aussi les sélectionneurs et les capitaines des équipes nationales. Les votes seront ouverts du 22 novembre au 10 décembre prochain.



L’année dernière c’est Robert Lewandowski qui avait été primé. Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane et le Brésilien Ronaldo sont les joueurs les plus primés, ayant été désignés meilleurs joueurs FIFA à trois reprises chacun. Lionel Messi pourrait éventuellement les égaler cette année.