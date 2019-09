The Best: Alisson succède à Courtois

Après Gianluigi Buffon en 2017 et Thibaut Courtois l’an dernier, Alisson Becker a été élu meilleur gardien de l’année lundi à Milan, lors de la soirée The Best FIFA Football Awards 2019.

Le portier brésilien de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions, devance Ederson (Manchester City) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone).