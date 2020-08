Teunissen, Schumacher, Tanqueray : Les 25 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1991 : Michael Schumacher fait ses débuts en F1



Il aura fallu un concours de circonstances assez cocasse pour voir les débuts de la future légende allemande Michael Schumacher au Grand Prix de Belgique. Suite à une altercation avec un taxi londonien, le pilote titulaire chez Jordan, Bertrand Gachot est emprisonné en Angleterre. Pour le remplacer, l'écurie fait appel au jeune Michael, âgé alors de 22 ans . Fils d'un ancien dirigeant d'une piste de karting à Kerpen, l'Allemand découvre alors les exigences de la Formule 1 au volant d'une Jordan 191 qui parvient à maîtriser. S'il se classe septième des qualifications, un problème au niveau de l'embrayage l'empêche d'aller au bout de la course. Ce ne sera finalement que partie remise pour le futur septuple champion du monde qui remporte cette même édition un an plus tard.

Naissances

Ingrid Tanqueray (basket) née en 1988



La Française évolue au poste de meneuse au sein de la section féminine de l'ASVEL. La petite Normande (1,64 m) a démarré sa carrière en 2004 à Mondeville avant d'arriver à Villeneuve d'Ascq en 2009. Avec huit points de moyenne par match, elle effectue son retour dans le club de ses débuts puis rejoint Montpellier avec qui elle est championne de France (2014). Après une pige à Bourges, elle s'engage en mars 2017 avec l'ASVEL mais se rompt les ligaments croisés à la fin de l'année. Ingrid Tanqueray parvient à revenir et remporte une nouvelle fois le championnat avec le club lyonnais lors de la saison 2019-2020. Elle compte également 20 sélections avec les Bleues.



Mike Teunissen (cyclisme) né en 1992



Mike Teunissen est un coureur néerlandais, spécialiste à ses débuts en cyclo-cross. Il y remporte d'ailleurs plusieurs courses et notamment le championnat d'Europe et du monde de la discipline en espoirs (lors de la saison 2012-2013). A partir de 2013, il porte le maillot de la Rabobank et souhaite s'orienter vers la route. Dans la foulée, Mike Teunissen remporte le Paris-Roubaix espoirs, la Baronie Breda Classic et le Paris-Tours espoirs. 2015 est un tournant, il signe chez les professionnels de Lotto NL-Jumbo. En 2019, le Néerlandais gagne les Quatre Jours de Dunkerque et surtout la première étape du Tour de France où il profite de la chute de son leader Dylan Groenewegen pour remporter la première victoire de sa carrière sur un grand Tour. Grâce à sa formation (Jumbo-Visma) et un excellent contre-la-montre, il conserve son maillot jaune une journée supplémentaire.

Décès

Gilmar (football) en 2013



Considéré comme le meilleur gardien brésilien de tous les temps, Gilmar (1,81 m) a démarré sa carrière en 1945 à Jabaquara jusqu'en 1951 où il signe chez les professionnels avec Corinthians. Il y joue 486 matchs avant de rejoindre le Santos FC d'un certain Pelé. Avec sa nouvelle équipe, Gilmar glane quatre titres de champion de Brésil, deux coupes Libertadores et deux coupes Intercontinentales en 266 matchs. Le portier originaire de Sao Paulo a aussi remporté deux Coupes du monde (1958 et 1962) et compte 94 sélections avec la Seleçao. Gilmar raccroche les crampons en 1969 et décède le 25 août 2013.