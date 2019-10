Tapie salue Saccomano, "un extraordinaire mec"

La disparition d'Eugène Saccomano ce lundi suscite de nombreuses réactions. Le journaliste a marqué toute une génération d'auditeurs et de fans de ballon rond, parmi lesquels Bernard Tapie. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui lutte contre la maladie depuis plusieurs mois, n'a pas caché son émotion en apprenant la triste nouvelle.

"Je suis très malheureux... Quel mec incroyable. Amoureux de son boulot et amoureux des gens qui faisaient le sport pour lequel il était devenu inimitable. Moi, je suis très, très, très triste. Vraiment très triste. C’est une très mauvaise nouvelle, a-t-il déclaré sur les ondes de RTL. Il était d’un dynamisme incroyable... Quand il commentait un match de foot, on était sur le terrain. C’était vraiment un extraordinaire mec. Une énorme intelligence, beaucoup de culture générale, il avait des atouts incroyables. Il va manquer. Même si il n’était plus présent sur les ondes, il était présent dans nos cœurs".