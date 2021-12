𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 📝

🇲🇦 #TotalEnergiesCAFCC kings @RCAofficiel announce their starting XI for their #TotalEnergiesCAFSC encounter.



Thoughts about the list? pic.twitter.com/2QSLiIegax



— TotalEnergies CAFSC 🏆 (@CAFCLCC) December 22, 2021

Cruel dénouement pour le Raja Casablanca, ce mercredi face à Al-Ahly en Supercoupe de la CAF. Alors qu'ils menaient depuis le premier quart d'heure et un CSC de Yasser Ibrahim (13e), les Marocains ont vu les tenants de la Ligue des Champions recoller au score dans les ultimes minutes par leur remplaçant Mohamed Taher (90e). Les tirs au but allaient décider du sort de cette rencontre honorifique, et ce sont les Rajaouis qui craquaient les premiers par Abdelilah Madkour. Le sort avait choisi son camp.Al-Ahly remporte ainsi la huitième Supercoupe de la CAF de sa riche histoire.