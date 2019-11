Suède : Ibrahimovic devient copropriétaire de Hammarby

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS

Il a encore une fois surpris tout son monde. Zlatan Ibrahimovic est devenu ce mercredi copropriétaire du club suédois de Hammarby. Une nouvelle inattendue alors que l'ex-international suédois, qui a annoncé son départ de Los Angeles Galaxy récemment, n'a toujours pas trouvé son nouveau club. Et pourtant, en postant ce lundi un maillot du club suédois avec son nom floqué dessus, tout le monde pensait que l'homme de 38 ans dévoilait son nouveau challenge sportif. En réalité, ce message annonçait en avant-première sa collaboration avec Hammarby.« Cette semaine, les représentants de Hammarby Football ont rencontré AEG (Anschutz Entertainment Group, leader mondial du divertissement sportif et propriétaire du club via sa branche suédoise) et Zlatan Ibrahimovic à Los Angeles. AEG Swenden a informé Hammardy qu'elle avait vendu la moitié de ses parts à Ibrahimovic, ce qui signifie qu'Ibrahimovic devient copropriétaire du Hammarby Fotboll AB », a déclaré le club dans un communiqué. Le Suédois s'est réjoui de cette nouvelle collaboration : « Hammarby est un club fantastique avec des supporters passionnés. J'ai toujours aimé le club et ses fans, je suis impressionné de ses accomplissements ces dernières années, sur et en dehors du terrain. » Après avoir assuré son après-carrière, Zlatan doit désormais se pencher sur un autre chantier : son prochain club.