Sturridge a retrouvé son chien

Au lendemain de son appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son chien, disparu dans le cambriolage de sa résidence secondaire à Los Angeles, dans la nuit de lundi à mardi, Daniel Sturridge a été entendu.

La presse californienne rapporte ce mercredi que "Lucci" a été rendu à son maître, l’attaquant de Liverpool et international anglais. Ce dernier avait promis jusqu’à 30 000 dollars à quiconque lui ramènerait son chien.

Someone please help. Stolen from West Hollywood last night at 11:30pm.



A sizeable reward will be paid. Thanks for your co-operation pic.twitter.com/TC5egwuBfw