Sporting Club de Toulon : Le club bientôt cédé à Mourad Boudjellal ?

Nouvel épisode dans le feuilleton du rachat du Sporting Club de Toulon ! Alors que Mourad Boudjellal, candidat numéro un au rachat, et le propriétaire du club Claude Joye s’étaient déchirés par médias interposés la semaine dernière, les deux hommes se sont rapprochés ces derniers jours via leurs avocats. Et selon les informations du quotidien Le Figaro, le club est désormais à vendre.

Claude Joye face à la pression populaire



oui mais cette fois ce sera pas une délocalisation promis 😀

— Mourad Boudjellal (@mouradrct) May 25, 2020

Si Claude Joye n’était pas enclin à céder le club il y a quelques jours, la donne semble avoir changé. Emballés par une éventuelle arrivée de Mourad Boudjellal, certains sponsors du SCT ont signifié à Claude Joye qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec lui. Les supporters, quant à eux, se sont rangés du côté de Mourad Boudjellal et poussent en faveur d’un rachat. Alors qu’un accord pourrait avoir lieu dans la semaine, le prix d’achat du Sporting Club de Toulon devrait s'établir à un peu moins de six millions d’euros. Une nouvelle qui devrait ravir de nombreux supporters toulonnais, qui espèrent que le destin du Sporting Club de Toulon soit semblable à celui de son homologue du rugby, le RCT.